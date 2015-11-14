У Парижі в одного з терористів-смертників знайшли сирійський паспорт - ЗМІ

Як пише Лента.ру, про це повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на джерело, близьке до розслідування атак на столицю Франції.

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Правоохоронні органи намагаються перевірити відповідність особистості злочинця даними виявленого документа, однак стан останків тіла ускладнює процес верифікації.

Як повідомляв УНІАН, терористична організація "Ісламська держава" офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада.

Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули більше 150 осіб.