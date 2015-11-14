Брюссельський та Амстердамський аеропорти отримали погрози через аккаунти у Twitter
19:43, 14 листопада 2015Світ
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Аеропорти Амстердаму та Брюсселя отримали повідомлення із погрозами, які надійшли з одного й того самого аккаунту у Twitter.
REUTERS
Про це повідомляють бельгійські ЗМІ.
Зокрема, зазначається, що у першій половині дня аеропорт Амстердаму отримав повідомлення із погрозою вчинення теракту, через що виліт літака Air France було затримано, поліція провела обшуки. Вибухівки не знайдено.
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Пізніше цей самий аккаунт було використано для погроз аеропорту Брюсселя.
"Бельгійська поліція дуже серйозно поставилася до цієї загрози, але від коментарів відмовилася", - повідомляють ЗМІ.
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