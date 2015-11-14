Брюссельський та Амстердамський аеропорти отримали погрози через аккаунти у Twitter

Про це повідомляють бельгійські ЗМІ.

Зокрема, зазначається, що у першій половині дня аеропорт Амстердаму отримав повідомлення із погрозою вчинення теракту, через що виліт літака Air France було затримано, поліція провела обшуки. Вибухівки не знайдено.

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Пізніше цей самий аккаунт було використано для погроз аеропорту Брюсселя.

"Бельгійська поліція дуже серйозно поставилася до цієї загрози, але від коментарів відмовилася", - повідомляють ЗМІ.