У Брюсселі через теракти в Парижі проводять обшуки, є заарештований

19:30, 14 листопада 2015
Світ
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У Брюсселі поліція проводить обшуки в зв'язку з терористичними актами в Парижі, є заарештований.

REUTERS

Про це сьогодні повідомляють бельгійські ЗМІ.

Зазначається, що обшуки в будинках проводить озброєна поліція. Також задіяно підрозділ, який спеціалізується на вибухових предметах.

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Як мінімум, один підозрюваний вже був заарештований.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.

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