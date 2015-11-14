У Брюсселі через теракти в Парижі проводять обшуки, є заарештований
19:30, 14 листопада 2015Світ
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У Брюсселі поліція проводить обшуки в зв'язку з терористичними актами в Парижі, є заарештований.
REUTERS
Про це сьогодні повідомляють бельгійські ЗМІ.
Зазначається, що обшуки в будинках проводить озброєна поліція. Також задіяно підрозділ, який спеціалізується на вибухових предметах.
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Як мінімум, один підозрюваний вже був заарештований.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.
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