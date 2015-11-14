У Брюсселі через теракти в Парижі проводять обшуки, є заарештований

Про це сьогодні повідомляють бельгійські ЗМІ.

Зазначається, що обшуки в будинках проводить озброєна поліція. Також задіяно підрозділ, який спеціалізується на вибухових предметах.

Читайте такожТеракти в Парижі: Серед загиблих є громадяни Бельгії, Румунії, Швеції та Португалії

Як мінімум, один підозрюваний вже був заарештований.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.