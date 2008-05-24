Масові безпорядки в Індонезії спровокувало підвищення цін на бензин

В Індонезії відбулися масові безпорядки, спровоковані підвищенням цін на бензин.

Як передає ІТАР-ТАСС, поліція затримала більш як 100 учасників масових безпорядків, що виникли на території одного із студентських містечок.

Протестуючи проти чергового подорожчання бензину та інших видів пального, цього разу на 30%, демонстранти підпалювали автомобільні покришки і закидали поліцейських пляшками із запальною сумішшю. Для розгону протестуючих поліція застосувала спецзасоби.

Багатотисячними акціями протесту молоді і активістів мусульманських організацій екстремістського толку охоплено багато індонезійських міст.

Всеіндонезійська федерація профспілок звернулася до учасників загальнонаціонального страйку, а опозиція в парламенті порушила питання про довір’я уряду. У свою чергу, глава держави підтвердив право громадян на проведення демонстрацій, але закликав їх дотримуватися правопорядку.