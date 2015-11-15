ЗМІ опублікували фото Олланда з реакцією на повідомлення про теракти

Британське видання The Daily Mail опублікувало серію знімків французького президента в момент отримання ним інформації про атаки в Парижі.

Співробітник президентського оточення передав Олланду дані, коли той перебував на стадіоні "Стад де Франс".

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Президент відразу ж зв'язався зі службою безпеки, протягом короткого часу президент і глава МВС Бернар Казнєв взяли участь у роботі екстреного штабу.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників.

129 осіб загинули, ще 352 поранено, з них 99 знаходяться в критичному стані.