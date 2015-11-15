Брат терориста-смертника назвав безглуздям атаки у Парижі
10:09, 15 листопада 2015Світ
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Затриманий французькими поліцейськими старший брат одного з терористів-смертників розповів, що не спілкувався з ним протягом кількох років.
REUTERS
Про це повідомляє The Guardian.
«Це божевілля, божевілля. Я був у Парижі минулої ночі, я бачив, як там було», - повідомив брат бойовика до поїздки у поліцію.
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Зазначається, що разом з ним були затримані батько терориста і неназвана жінка.
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