Брат терориста-смертника назвав безглуздям атаки у Парижі

10:09, 15 листопада 2015
Світ
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Затриманий французькими поліцейськими старший брат одного з терористів-смертників розповів, що не спілкувався з ним протягом кількох років.

REUTERS

Про це повідомляє The Guardian.

«Це божевілля, божевілля. Я був у Парижі минулої ночі, я бачив, як там було», - повідомив брат бойовика до поїздки у поліцію.

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Зазначається, що разом з ним були затримані батько терориста і неназвана жінка.

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