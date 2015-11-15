ЗМІ: Затримано 6 родичів смертника, який влаштував теракт у Парижі
11:47, 15 листопада 2015Світ
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Поліція в рамках розслідування терактів у Парижі затримала шістьох родичів одного з нападників, який привів у дію вибуховий пристрій.
REUTERS
Про це повідомляє телеканал Itele з посиланням на джерело в прокуратурі столиці Франції.
Подробиці затримання не розголошуються.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.
Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.
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