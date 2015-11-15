ЄС та Австралія погодились, що санкції проти РФ повинні діяти до повного виконання Мінських угод

Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, президента Європейської Ради Дональда Туска і прем'єр-міністра Австралії Малколма Тернбулла.

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Лідери Євросоюзу та Австралії підтвердили свою прихильність продовжувати підтримку вирішення ситуації на сході України.

У цьому зв'язку вони узгодили позиції, відповідно до яких "запроваджені проти Росії санкції у відповідь на конфлікт в Україні чітко пов'язані з повним впровадженням Мінських угод".

ЄС та Австралія заявили, що залишаються налаштованими не визнавати незаконну анексію Криму.

"Ми не визнаємо і надалі засуджуємо незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією", - йдеться у заяві.