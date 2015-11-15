ЄС та Австралія погодились, що санкції проти РФ повинні діяти до повного виконання Мінських угод

19:25, 15 листопада 2015
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Європейський Союз та Австралія погоджуються, що санкції проти Російської Федерації повинні діяти до повного виконання Мінських угод.

ЄС та Австралія погодились, що санкції проти РФ повинні діяти до повного виконання Мінських угод / dengi-info.com

Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, президента Європейської Ради Дональда Туска і прем'єр-міністра Австралії Малколма Тернбулла.

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Лідери Євросоюзу та Австралії підтвердили свою прихильність продовжувати підтримку вирішення ситуації на сході України.

У цьому зв'язку вони узгодили позиції, відповідно до яких "запроваджені проти Росії санкції у відповідь на конфлікт в Україні чітко пов'язані з повним впровадженням Мінських угод".

ЄС та Австралія заявили, що залишаються налаштованими не визнавати незаконну анексію Криму.

"Ми не визнаємо і надалі засуджуємо незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією", - йдеться у заяві.

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