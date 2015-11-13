Більше третини українців назвали закони України основною умовою виборів на окупованому Донбасі - опитування

Основними умовами, за яких вибори на тимчасово окупованій території Донбасу стануть можливими, більше третини населення (39%) вважають їхнє проведення у повній відповідності до українського законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження «Ставлення населення до подій на Донбасі: ціна миру і шляхи подолання конфлікту», презентованого сьогодні в Києві політичним аналітиком Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Марією Золкіною.

Читайте такожМісія США при ОБСЄ: Росія повинна підтримати пропозиції України щодо проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі

Значна частина українців - 26,5% - називає умовою для проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях відновлення контролю України над кордоном з Росією; 25,9% - виведення російських військ із непідконтрольних зараз Україні територій Луганської та Донецької областей.

З числа опитаних 21,6% називають умовою обеззброєння бойовиків; 23,6% - організацію повного контролю за виборами ОБСЄ та інших міжнародних і українських спостерігачів; 12,8% - забезпечення можливості для участі усіх політичних партій, зареєстрованих в Україні; 3,9% - можливість участі і тих партій, які не зареєстровані в Україні, але які діють на тимчасово окупованих територіях.

За те, що не треба ставити ніяких умов, а просто визнати вибори, які там відбудуться, висловились 9,9% респондентів.

Важко було дати відповіді на запитання 21,1% респондентів, 0,7% опитаних називали інші умови для проведення місцевих вборів.

За словами Золкіної, також дослідження виявило, що ідею введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас загалом населення України сприймає позитивно 52,7% опитаних, негативно налаштовані 26,9%, не визначилися 20,4% респондентів.

Втім, додала експерт, у цьому питанні існують істотні регіональні відмінності у відповідях. Так, ідею з миротворчими силами підтримують на заході України 70% позитивно і 14% негативно; в центрі – 59,5% позитивно і 19% негативно і на півдні 45% позитивно і 38% респондентів негативно. На сході відносна більшість виступає проти миротворчих сил на Донбасі - 39% негативно і 33% позитивно. Найбільше противників міжнародного контингенту на самому Донбасі, де 68% негативно сприймають цю ідею і тільки 16% - схвально.

Серед тих, хто загалом виступає за введення міжнародних миротворчих сил на Донбас, переважає думка, що формувати цей контингент мають будь-які європейські держави (56%), США (28%), Канада (16%), балтійські країни (12%). Ідею участі представників Росії у миротворчому контингенті підтримують тільки 2% серед тих, хто позитивно ставиться до миротворчої місії в принципі.

Читайте такожМіськвиборчком Маріуполя все ще не може ефективно працювати – голова комісії

Опитування було проведено в період 9-19 жовтня ц.р. в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АРК Крим та непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

Всього було опитано 2 014 респондентів.

Похибка дослідження становить 2,3%. Проект підтриманий Міжнародним фондом «Відродження». Опитування проводилось спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.