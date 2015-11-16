Генсек ООН планує відвідати КНДР - ЗМІ
03:10, 16 листопада 2015Світ
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Генсек ООН Пан Гі Мун цього тижня планує відвідати Північну Корею.
REUTERS
Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на джерело в Організації об'єднаних націй.
Зазначається, що це буде перший візит Пан Гі Муна до Пхеньяну в якості керівника ООН.
Запланований візит до КНДР підвищує надію на покращення відносин між двома країнами Корейського півострова, а також на вирішення проблеми північнокорейської ядерної програми.
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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Су Ен з трибуни Генеральної асамблеї ООН заявив, що Рада Безпеки ООН перетворилася на "посміховисько" після того, як заборонила КНДР запускати супутники і проводити ядерні випробування.
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