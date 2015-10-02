Глава МЗС Північної Кореї: Радбез ООН став посміховиськом

Про це з трибуни Генеральної асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Су Ен, передає Бі-бі-сі. "Освоєння космосу в мирних цілях - це законне право суверенної держави, а наші ядерні випробування - це самооборона від ворожої політики та ядерної загрози з боку Сполучених Штатів", - сказав міністр.

Читайте такожМеркель: Радбез ООН має бути реформовано

В продовження своєї промові міністр запропонував США укласти мирний договір. "Уряд КНДР готовий провести конструктивний діалог для запобігання воєн і конфліктів на Корейському півострові, як тільки США погодяться замінити угоду про перемир'я [повноцінним] мирним договором," - сказав Лі Су Ен.

Чи Су Ен виступає в ООН другий рік поспіль. Минулого разу він став першим за 15 років міністром закордонних справ КНДР, який говорив з трибуни Генасамблеї.

Після Корейської війни 1950-1953 років між військами США, які воювали під прапором ООН, КНДР було підписано угоду про перемир'я, і формально війна не закінчена.