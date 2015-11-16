Лондон посилює спецслужби після терактів у Парижі

Уряд Великобританії збільшить штат спецслужб і їхнє фінансування після терактів в Парижі, повідомляє DT.ua з посиланням на уряд Великобританії.

"Нове фінансування буде виділено служб безпеки та розвідки MI5, MI6 і GCHQ (Центр урядового зв'язку) з метою збільшити штати на 1900 співробітників (на 15%) для відповіді на зростаючу загрозу атак міжнародних терористів, зростаюча кількість кібератак та інші глобальні ризики", - йдеться в повідомленні уряду Великобританії.

На даний момент штат MI5, MI6 і GCHQ становить близько 12700 співробітників. Також Великобританія збільшить кількість експертів з авіаційної безпеки в аеропортах.

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Крім цього, Лондон має намір надати обладнання та консультаційні послуги іншим "вразливим" країнам з метою підвищити безпеки в аеропортах.

У п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 129 чоловік, а поранених - до 352. З них 99 знаходяться в критичному стані.

У зв'язку з цим прокурор не виключив зростання числа загиблих. ЗМІ інформують, що серед загиблих була 1 громадянка США та 1 підданий Великобританії. Прокурор зазначив, що всього було 3 групи терористів. З 8 убитих терористів - 1 громадянин Франції, 1 сирієць.