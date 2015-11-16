Голова МЗС Литви переконаний у необхідності збільшити тиску на Росію для виконання Мінських угод

Таку думку в інтерв'ю виданню Euractiv висловив голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

За його словами, Литва вже чинить тиск на український уряд, що є також необхідним. "Але вони і так знають, що слід робити", - зазначив міністр.

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Лінкявічюс переконаний, що потрібно посилити тиск на Росію.

"Загальний клімат залежить від доступу, від спостереження за кордоном з Росією, а також від відведення зброї та військових із української території", - сказав Лінкявічюс.

"На мій погляд, говорити про Мінські домовленості абстрактно – це одне, але говорити конкретно і бачити, хто за всім стоїть і хто відповідальний - потребує збільшення тиску на Росію", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр не відкидає, що Росія, нарощуючи військову присутність у Сирії, намагається відвернути увагу від України.