Голова МЗС Литви переконаний у необхідності збільшити тиску на Росію для виконання Мінських угод
Необхідно збільшити тиску на Росію, щоб змусити її виконувати Мінські угоди.
Таку думку в інтерв'ю виданню Euractiv висловив голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.
За його словами, Литва вже чинить тиск на український уряд, що є також необхідним. "Але вони і так знають, що слід робити", - зазначив міністр.
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Лінкявічюс переконаний, що потрібно посилити тиск на Росію.
"Загальний клімат залежить від доступу, від спостереження за кордоном з Росією, а також від відведення зброї та військових із української території", - сказав Лінкявічюс.
"На мій погляд, говорити про Мінські домовленості абстрактно – це одне, але говорити конкретно і бачити, хто за всім стоїть і хто відповідальний - потребує збільшення тиску на Росію", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр не відкидає, що Росія, нарощуючи військову присутність у Сирії, намагається відвернути увагу від України.