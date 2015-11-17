У Парижі знайшли "конспіративну квартиру", де могли збиратися терористи
02:53, 17 листопада 2015Світ
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Французькі силовики, які займаються розслідуванням серії терактів в Парижі 13 листопада, виявили конспіративну квартиру, яку один з терористів зняв за тиждень до нападів.
REUTERS
Про це пише Дождь з посиланням на Le Figaro.
За даними видання, поліція провела обшуки в квартирі в північно-східному передмісті Парижа Бобіньї. Він розташований в департаменті Сен-Сен-Дені, де зосереджена найвища в країні число іммігрантів з Північної Африки і їх нащадків. Квартиру зняв за тиждень до терактів Брахім Абдеслам, який підірвав себе на бульварі Вольтер.
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При обшуку в квартирі були виявлені ноутбуки та смартфони. Слідчі вважають, що на конспіративній квартирі могли збиратися спільники, обговорювали підготовку до терактів.
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