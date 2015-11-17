РФ оголосила нагороду в $50 мільйонів за інформацію про організаторів теракту на борту A321

«Федеральна служба безпеки звертається до російської та міжнародної громадськості за сприянням у встановленні терористів. За надання відомостей, що сприяють затриманню злочинців, буде виплачено винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів США», - заявили в ФСБ, повідомляє "Газета.Ru".

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«Федеральною службою безпеки і правоохоронними органами Російської Федерації здійснюються заходи щодо розшуку осіб, причетних до даного злочину», - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ підтвердили теракт на борту А321.