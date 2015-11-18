Жертвами ІДІЛ в Іраку та Сирії за рік стали 100 тисяч мусульман – король Йорданії

16:08, 18 листопада 2015
Світ
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За його словами, серія терактів у Парижі – черговий доказ необхідності "глобальної війни проти тероризму".

REUTERS

Король Йорданії Абдалла II висловив надію, що після трагедії в Парижі весь світ об'єднається в боротьбі проти терористів.

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"За рік в Іраку та Сирії жертвами "Ісламської держави" стали 100 тисяч мусульман, війна з тероризмом вимагає цілісного підходу у всьому світі", - заявив король Абдалла II, цитує його Associated Press.

Як повідомлялося, після терактів у Парижі 13 листопада, антиіділівська коаліція посилила бомбардування позицій ІД в Сирії.

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