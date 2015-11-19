Обама закликав Росію та Іран допомогти Сирії отримати новий легітимний уряд

На думку Обами, другий варіант – єдине, що може "врятувати сирійську державу". Американський президент в черговий раз заявив, що не бачить можливості зупинити громадянську війну в Сирії без відставки Асада.

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Обама висловив надію на успіх мирного процесу в Сирії і введення режиму припинення вогню. Він зазначив, що перемир'я навряд чи будуть дотримуватися всі сторони, але все ж навіть такий мир допоможе провести зміну влади в країні, передає Російська служба ВВС.

Цю заяву Обама зробив у розмові з новим прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який в свою чергу запевнив американського президента в готовності Оттави і далі бути членом міжнародної коаліції проти бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Останнім часом США все сильніше сподіваються на те, що Росія охолоне до ідеї збереження в Сирії режиму Асада. Російські дипломати останнім часом підкреслюють, що Москва стурбована долею сирійської державності, а не конкретно Асада.