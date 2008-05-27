Прирівняти корупцію до державної зради пропонують у Росії
09:53, 27 травня 2008Світ
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Ініціатива Миронова
Глава Ради федерації Росії Сергій Миронов вважає, що «за терміном кримінального покарання треба прирівняти корупціонерів до державних зрадників», передає ІТАР-ТАРС.
«Фактично йдеться, на мій погляд, про державну зраду, оскільки корупціонер - це злочинець, який підриває самі засади державної безпеки», - сказав Миронов.
На його думку, потрібно ввести «обов`язкову конфіскацію майна корупціонера і членів його родини».
«Ось це буде правильно і справедливо. Сподіваюся, що ці норми ми побачимо в остаточній редакції закону про боротьбу з корупцією», - наголосив Миронов.
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