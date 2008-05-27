Прирівняти корупцію до державної зради пропонують у Росії

Глава Ради федерації Росії Сергій Миронов вважає, що «за терміном кримінального покарання треба прирівняти корупціонерів до державних зрадників», передає ІТАР-ТАРС.

«Фактично йдеться, на мій погляд, про державну зраду, оскільки корупціонер - це злочинець, який підриває самі засади державної безпеки», - сказав Миронов.

На його думку, потрібно ввести «обов`язкову конфіскацію майна корупціонера і членів його родини».

«Ось це буде правильно і справедливо. Сподіваюся, що ці норми ми побачимо в остаточній редакції закону про боротьбу з корупцією», - наголосив Миронов.

Газета.ру