Бойовики ІДІЛ використовують мирних жителів як "живий щит" під час авіаударів - Telegraph

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Telegraph.

Екстремісти навмисно приховуються в цивільних будівлях і серед мирних жителів, щоб сховатися від бомбардувань.

Автор статті зазначає, що про це стало відомо завдяки тому, що видання було надано доступ до бази дронів королівських ВПС Великобританії. За заявами командирів, британські літаки обстрілюють позиції бойовиків вже протягом декількох тижнів.

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«Ми можемо спостерігати за тим, як наші цілі заходять до будівлі, а потім чекаємо, поки вони вийдуть. Коли вони сідають на мотобайк, ми йдемо за ними за допомогою безпілотника», - розповів офіцер королівських ВПС.

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У першій половині цього року Великобританія обстріляла 155 цілей в Іраку і скинула чотири бомби з метою підтримати курдські і іракські війська в боротьбі з терористами.