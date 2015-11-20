"Зоряні війни" йдуть на рекорд: за місяць до прем'єри стрічка зібрала понад $50 мільйонів

Черговий епізод "Зоряних воєн", "Пробудження сили", побив рекорди касових зборів за місяць до офіційної прем'єри.

Читайте такожLionsgate створить парки розваг, присвячені "Голодним іграм"

Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на власні джерела.

Відзначається, що ця сума вдвічі більша раніше рекордних 25$ мільйонів зборів "Темного лицаря: Відродження легенди" в 2012.

Також видання повідомляє, що третина продажів припадає на мережу Imax (в якій вже продані всі квитки). Інші мережі відкривають додаткові сеанси.

Експерти прогнозують, що "Пробудження сили" має всі шанси побити рекорд "Світу Юрського періоду", який зібрав $208,8 мільйонів за перший уїк-енд. Можливо, "Пробудження сили" збере 250-300 мільйонів.

У той же час прем'єрні кінопокази перед Різдвом не славляться великими касовими зборами з-за близьких свят. Найбільші касові збори в грудні за перший уїк-енд були у фільму "Хоббіт: Неждана подорож", який зібрав $85 мільйонів.

Читайте такожLimp Bizkit обіцяє влаштувати концерт в окупованому Донецьку

Як повідомлялося, прем'єра стрічки "Зоряні війни: Пробудження сили" відбудеться 14 грудня в Лос-Анджелесі. 16 грудня фільм покажуть у Франції, 17 грудня – у Великобританії, в широкий прокат в США новий епізод вийде 18 грудня. Українська прем'єра відбудеться 17 грудня.