При захопленні джихадистами готелю в Малі загинули 18 людей
18:22, 20 листопада 2015Світ
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У готелі Radisson у столиці Малі, захопленій терористами, знайдені тіла 18 загиблих.
REUTERS
Встановлено, що один з них - бельгієць, передає Медуза.
Раніше сьогодні адміністрація готелю Radisson Blu заявляла, що готель атакували двоє озброєних чоловіків.При цьому джерела Reuters повідомляли про 10 нападників.
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Крім того, відповідальність за напад на готель в Малі вже взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання.
Також стало відомо, що в захопленому в Малі готелі Radisson Blu більше немає заручників.
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