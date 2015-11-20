При захопленні джихадистами готелю в Малі загинули 18 людей

18:22, 20 листопада 2015
Світ
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У готелі Radisson у столиці Малі, захопленій терористами, знайдені тіла 18 загиблих.

REUTERS

Встановлено, що один з них - бельгієць, передає Медуза.

Раніше сьогодні адміністрація готелю Radisson Blu заявляла, що готель атакували двоє озброєних чоловіків.При цьому джерела Reuters повідомляли про 10 нападників.

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Крім того, відповідальність за напад на готель в Малі вже взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання.

Також стало відомо, що в захопленому в Малі готелі Radisson Blu більше немає заручників.

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