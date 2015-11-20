З готелю в Малі звільнили всіх заручників

Про це передає Reuters з посиланням на інтерв'ю високопоставленого чиновника Малі.

"Офіційний чиновник розповів BFM TV, що більше немає заручників у готелі", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що в ході штурму захопленого бойовиками готелю в столиці Малі були знищені троє терористів.

Читайте такожЗ'явилося відео операції зі звільнення заручників у захопленому готелі в Малі

Раніше сьогодні адміністрація готелю Radisson Blu заявляла, що готель атакували двоє озброєних чоловіків.

При цьому джерела Reuters повідомляли про 10 нападників.

ЗМІ відзначали, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами.

Крім того, відповідальність за напад на готель у Малі вже взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання.