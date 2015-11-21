Референдум про новий національний прапор розпочався у Новій Зеландії - ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News. У підданих буде місяць на те, щоб відправити поштою заповнений бюлетень.

Референдум пройде в два етапи: спочатку жителі виберуть вподобаний дизайн з п'яти запропонованих варіантів. У другому турі, який відбудеться в 2016 році, вони вирішать, чи варто цьому прапору стати офіційним замість старого.

Всього влада країни отримала понад 10 000 варіантів дизайну. Деякі були відверто сатиричними, наприклад, «Лазерний ківі», який, незважаючи на несерйозність, отримав велику підтримку. «Лазерний промінь проектує образ потужної Нової Зеландії», - йшлося в описі заявки.

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Чотири дизайни прапора були представлені у вересні. Після критики їхньої одноманітності, влада змінили правила і допустили до участі у фінальному голосуванні п'ятий варіант.

У жовтні минулого року прем'єр-міністр Джон Кей заявив, що нинішній прапор країни не дуже відображає сучасну Нову Зеландію, до того ж він дуже схожий на австралійський. У лівому верхньому кутку біля стягів обох держав зображений британський «Юніон Джек», що означає приналежність до Співдружності націй. Різниця полягає лише в кількості і кольорі зірок, розташованих на темно-синьому тлі: на новозеландському - чотири червоні, на австралійському - шість білих.

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«Я думаю, зараз дуже вдалий час для жителів Нової Зеландії вибрати новий прапор, який відображатиме статус сучасної, незалежної держави», - говорив прем'єр. Проте Кей підкреслив, що, за даними опитувань, країна, найімовірніше, збереже нинішній прапор.