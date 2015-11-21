Влада США хоче отримати доступ до зашифрованих даних IT-гігантів після терактів в Парижі - ЗМІ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела, передають РИА Новости.

Дискусія про допустимість ведення американськими компаніями надзахищеного листування стала знову гострою після терактів у французькій столиці, жертвами яких стали близько 130 осіб. Разом з тим, поки що немає жодних ознак того, що думка гігантів IT-індустрії в питанні розсекречення листування користувачів змінилася після подій у Парижі, відзначає WSJ.

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"Ослаблення безпеки з метою посилення безпеки просто не має сенсу", — наводить видання заяву представників Apple і Microsoft. Крім цього, поки немає доказів, що бойовики, які взяли відповідальність за теракти в Парижі, використовували засекречені комунікації. Відомо, що вони вели листування, які можна легко відслідковувати, якщо відомий підозрюваний.

Суперечка між чиновниками і корпораціями триває приблизно 18 місяців після того, як Apple і Google оголосили про виробництво нового програмного забезпечення для смартфонів, які неможливо зламати, навіть якщо це зажадає судовий припис, зазначає WSJ.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламську державу". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".