Помер екс-президент Південної Кореї Кім Йон Сам

Колишній президент Південної Кореї Кім Йон Сам, який офіційно поклав край десятиліттям військового правління, помер у Сеулі, повідомляє Бі-бі-сі.

Зазначається, що на момент смерті йому було 87 років.

"Кім Йон Сам був знаковою фігурою демократичного руху в Південній Кореї. Під час його президентського терміну в 1993-1998 роках відбулася передача влади від військових до цивільного уряду", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що на посаді президента він проводив масштабну антикорупційну кампанію, проте його спроби розвивати економіку були менш успішними.

"Протягом останніх років правління під час азіатської фінансової кризи він був змушений звернутися по міжнародну фінансову допомогу", - зазначає видання.

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