У мережі з'явилося відео катапультування російських пілотів збитого Су-24
15:53, 24 листопада 2015Світ
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У мережі показали момент катапультування двох пілотів з військового літака Російської Федерації в Туреччині.
REUTERS
Відповідне відео оприлюднило турецьке інформаційне агентство Anadolu Ajansi, повідомляє ТСН.
В описі до відео повідомляється, що літак РФ був збитий за порушення повітряного простору Туреччини. На відео також чутні звуки стрілянини.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.
ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.
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