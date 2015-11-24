У мережі з'явилося відео катапультування російських пілотів збитого Су-24

Відповідне відео оприлюднило турецьке інформаційне агентство Anadolu Ajansi, повідомляє ТСН.

В описі до відео повідомляється, що літак РФ був збитий за порушення повітряного простору Туреччини. На відео також чутні звуки стрілянини.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.