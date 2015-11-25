Заручники, захоплені на півночі Франції під час пограбування, звільнені - ЗМІ
Ситуація із захопленням заручників в місті Рубе на півночі Франції не пов'язана з терактами в Парижі та завершилася звільненням заручників.
Про це заявили представники місцевої влади, передає Reuters.
"Заручники зараз знаходяться в безпеці", - йдеться в повідомленні.
Прокурор Фредерік Февре зазначив, що один з нападників був убитий поліцією.
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За даними поліції, інцидент, швидше за все, є спланованим збройним пограбуванням. "Це, очевидно, не терористична атака, а мабуть, пограбування", - заявили в поліції.
Раніше УНІАН повідомляв, що у французькому місті Рубе недалеко від Лілля проходить спецоперація поліції по звільненню заручників.
Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.
Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, загинули 130 осіб, близько 350 поранені.