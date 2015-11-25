Заручники, захоплені на півночі Франції під час пограбування, звільнені - ЗМІ

Про це заявили представники місцевої влади, передає Reuters.

"Заручники зараз знаходяться в безпеці", - йдеться в повідомленні.

Прокурор Фредерік Февре зазначив, що один з нападників був убитий поліцією.

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За даними поліції, інцидент, швидше за все, є спланованим збройним пограбуванням. "Це, очевидно, не терористична атака, а мабуть, пограбування", - заявили в поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що у французькому місті Рубе недалеко від Лілля проходить спецоперація поліції по звільненню заручників.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, загинули 130 осіб, близько 350 поранені.