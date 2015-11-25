ЗМІ: Загиблий в Сирії морський піхотинець служив у Севастополі

Це випливає з його профілю в соціальній мережі «Однокласники», передає РБК.

Згідно з даними з соціальних мереж, Позиничу було 29 років. Він був родом з Новочеркаська Ростовської області. У нього залишилися дружина і двоє неповнолітніх дітей. У Севастополі дислокована 812-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

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У вівторок начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-лейтенант Сергій Рудської розповів, що в цілях евакуації російських льотчиків Су-24 з місця приземлення було проведено пошуково-рятувальна операція з використанням двох багатоцільових вертольотів Мі-8. Під час операції один з вертольотів отримав пошкодження в результаті вогню із стрілецької зброї і здійснив вимушену посадку на нейтральній території. В результаті інциденту один морський піхотинець-контрактник загинув, повідомив Рудської.