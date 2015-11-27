Куба і ЄС на початку грудня в Брюсселі проведуть переговори щодо двостороннього договору - ЗМІ
Представники Куби та Європейського союзу (ЄС) 1 і 2 грудня в Брюсселі проведуть шостий раунд переговорів за Договором про політичний діалог і співробітництво.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на міністерство закордонних справ острівної держави.
Згідно поширеного в Гавані документа, головувати на зустрічі будуть заступник генерального секретаря з економічних та глобальних питань Європейської служби зовнішньополітичної діяльності в комісії з міжнародних справ Європарламенту Крістіан Леффлер і заступник міністра закордонних справ Куби Абелардо Морено.
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Переговори почалися в 2014 році після того, як Рада міністрів закордонних справ ЄС 10 лютого 2014 року ухвалила рішення запросити Кубу до початку переговорного процесу. У цьому діалозі, який відкрив новий конструктивний етап у відносинах між сторонами, Куба висловила прагнення просуватися вперед на основі принципів рівності та взаємоповаги, схвалених у 2008 році, коли був відновлений політичний діалог і співробітництво, йдеться в повідомленні МЗС.
У грудні 1996 року з ініціативи тодішнього голови уряду Іспанії Хосе Марії Аснара Європейський союз прийняв діючу досі так звану спільну позицію стосовно Куби і почав застосовувати обмежувальну політику, яка пов'язує діалог з островом з досягненнями в галузі прав і свобод людини.
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У квітні минулого року Куба і ЄС приступили до переговорів з метою укладення угоди про політичний діалог і співпрацю, який передбачає закінчення цієї політики. Попередні раунди пройшли у конструктивній обстановці. Перший, третій і п'ятий раунд відбулися в Гавані, другий і четвертий - у Брюсселі.