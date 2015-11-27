ЗМІ: Швеція депортує 22 тисячі мігрантів

Як повідомляє видання Aftonbladet, з них понад 14 тис. шукачів притулку позначені як такі, що переховуються, передає "ЄвроПравда". Незважаючи на існування такого списку, поки поліція не отримала повноважень для активізації зусиль щодо примусового виселення мігрантів.

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Видання також наголошує, що в кінці жовтня поліція звернулася з запитом щодо примусового виселення 21 748 мігрантів.

З них 14 140 осіб перебувають у розшуку. Інші 7608 людей перебувають у приміщеннях для біженців, які надала міграційна Рада Швеції.

"Це ті випадки (справи біженців, яких будуть депортувати), які були передані в поліцію, тому що міграційна Рада ухвалила рішення про примусове виселення. Таке рішення має бути прийнято на державному рівні, адже тільки держава має монополію на насильство", – розповів Патрік Енгстром, керівник департаменту прикордонної служби Швеції.

Як повідомляв УНІАН, Швеція зробить більш жорсткими правиланадання притулку.