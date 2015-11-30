Влаштував інтернет-аукціон: голландського поліцейського звільнили через продаж речей зі збитого MH17

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на NL Times.

За інформацією видання, чоловік виставив речі, одержані шляхом зловживання службовим становищем, на сайті оголошень Marktplaats.

Після звільнення він був заарештований.

Уточнюється, що поліцейський збирався продати спецодяг персоналу рятувальників, які розслідували аварію Boeing, а також «невеликий шматочок невідомого матеріалу».

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Поліція поки не може сказати, чи було щось продано. Представники сайту Marktplaats назвали оголошення «сумнівним і неетичним», видалили його з сайту і висловили готовність до співпраці зі слідством.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднив звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 в липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася через детонаці. боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

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За словами голови Радбезу Нідерландів, в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.

Він констатував, що троє членів екіпажу в кабіні загинули на місці.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 людей, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.