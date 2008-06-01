Путін: те, що я очолив уряд, це цікавий факт, але...

Прем`єр-міністр Володимир Путін заявив, що роль президента залишиться ключовою в політичній системі Росії, але вплив парламенту в політичному житті зростатиме.

"Росія - це президентська республіка, і ми не маємо наміру змінювати ключову роль голови держави в політичній системі країни", - сказав Путін в інтерв`ю французькій газеті Monde, відповідаючи на запитання, чи стане в майбутньому російський прем`єр еквівалентом німецького канцлера. У Німеччині президент виконує переважно представницьку функцію.

Путін вважає важливішим не те, що він, залишивши посаду президента, очолив уряд, а то, що при цьому одночасно очолив і правлячу партію.

"Те, що я очолив уряд, це, звичайно цікавий факт нашої політичної історії, але, можливо, важливішим є інше: важливішим є те, що я одночасно очолив партію, яка має лідируючі позиції в політичному житті країни і має стійку більшість в парламенті", - сказав Путін.

"Це, безумовно, знак того, що в Росії більше уваги приділяють багатопартійності і зростанню впливу парламенту в політичному житті країни. І ось це є насправді основним політичним сигналом", - наголосив прем`єр.

Він зазначив також, що перш за все займається питаннями економіки і соціальної сфери, водночас як член Ради безпеки Росії певною мірою має відношення до оборонної складової зовнішньої політики Росії.

"Що ж до перерозподілу повноважень усередині Росії, то кінцеве слово, безумовно, залишається за президентом, а президентом Росії сьогодні є пан Медведєв", - сказав Путін.