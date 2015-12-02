Путін прибув до окупованого Криму для відкриття першої нитки енергомосту
Президент Росії Володимир Путін прибув до окупованого ним Криму, який опинився в енергоблокаді.
Відразу з аеропорту Сімферополя Путін відправився в "Крименерго", де взяв участь у запуску першої нитки енергомосту на окупований півострів, передає ТАСС.
Очікується, що ситуація з енергозабезпеченням окупованого Криму повинна нормалізуватися після запуску так званого енергомосту, який пройде по дну Керченської протоки.
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Президент РФ Володимир Путін доручив забезпечити на півострові безперебійну роботу тимчасових джерел генерації і прискорити прокладку кабелю по дну Керченської протоки, додають РИА Новости.
За словами Путіна, понад 100 кілометрів високовольтних ліній електропередачі побудовано для окупованого Криму.
"Понад 100 кілометрів високовольтних ліній електропередачі побудовано, і сьогодні ми підключаємо перший ланцюг", — сказав Путін.
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Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.