Путін прибув до окупованого Криму для відкриття першої нитки енергомосту

Відразу з аеропорту Сімферополя Путін відправився в "Крименерго", де взяв участь у запуску першої нитки енергомосту на окупований півострів, передає ТАСС.

Очікується, що ситуація з енергозабезпеченням окупованого Криму повинна нормалізуватися після запуску так званого енергомосту, який пройде по дну Керченської протоки.

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Президент РФ Володимир Путін доручив забезпечити на півострові безперебійну роботу тимчасових джерел генерації і прискорити прокладку кабелю по дну Керченської протоки, додають РИА Новости.

За словами Путіна, понад 100 кілометрів високовольтних ліній електропередачі побудовано для окупованого Криму.

"Понад 100 кілометрів високовольтних ліній електропередачі побудовано, і сьогодні ми підключаємо перший ланцюг", — сказав Путін.

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Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.