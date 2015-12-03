Британські літаки вилетіли з авіабази на Кіпрі - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал iTV.

Як повідомляє кореспондент, літаки вирушили на завдання через годину після того, як британський парламент проголосував за нанесення авіаударів по терористичному угрупованню «Ісламська держава» в Сирії.

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Міністерство оборони Сполученого Королівства офіційно не підтвердило, що виліт пов'язаний з Сирією, проте військові зазначали, що готові оперативно діяти відразу після голосування.

Як повідомляв УНІАН, парламент Великобританії проголосував за початок авиаоперации проти "Ісламської держави" в Сирії. Таке рішення в ніч на четвер підтримали 397 членів нижньої палати при 223 голосах проти.