Давутоглу: Раціонально пояснити припущення Росії неможливо

"Раціонально пояснити припущення Росії неможливо", - наводить слова Давутоглу агентство Рейтер.

Виступаючи перед представниками ділових кіл в Анкарі, турецький прем'єр закликав Москву спільно працювати над тим, щоб зменшити рівень напруженості у відносинах між двома країнами, передає Російська служба ВВС.

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Коментуючи введене Москвою ембарго на імпорт деяких турецьких товарів, Мехмет Давутоглу повідомив, що влада Туреччини розробляє контрзаходи, проте називати їх не став.

За словами турецького міністра, санкції, введені Москвою після інциденту з російським Су-24 на турецько-сирійському кордоні, б'ють в першу чергу по турецькому бізнесу, що суперечить міжнародному праву.

У середу російські військові представили знімки, які, за їх словами, доводять транспортування нафти в Туреччину, і заявили, що до цих операцій залучені особисто президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і його сім'я.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було продиктоване бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".

У відповідь на ці слова Путіна президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обіцяв покинути свій пост, якщо з'являться докази того, що Туреччина купує нафту у бойовиків ІД.