Туреччина не завдала жодного авіаудару по ІД у Сирії після інциденту зі збитим Су-24 - Reuters

США припинили вимагати від Туреччини грати більш активну роль у боротьбі проти "Ісламської держави" (ІД) після інциденту зі збитим російським бомбардувальником Су-24.

Сполучені Штати мають намір дочекатися поліпшення російсько-турецьких відносин, передає DT.ua з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що Туреччина не завдала жодного авіаудару по ІД у Сирії з 24 листопада, коли був збитий російський Су-24. У свою чергу, Туреччина заперечує всі звинувачення у зменшенні її ролі в боротьбі з ІД.

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"Ми взяли участь щонайменше у половині операцій. Крім того, Туреччина бере участь в ідентифікації цілей та забезпечення логістики. Ми знаходимося в тісному співробітництві з США", - сказав один з турецьких чиновників.

У Пентагоні зазначили, що в цілому операції міжнародної коаліції по боротьбі з ІД не залежать від відносин між Туреччиною і Росією.

Нагадаємо, в кінці листопада, після того, як турецькі ВПС збили російський Су-24, Росія скасувала безвізовий режим з Туреччиною. Безвізові подорожі стануть неможливими з 1 січня 2016 року. Федеральне агентство з туризму РФ також направило запити російським туроператорам, після якого багато хто з них припинили продажу путівок на турецькі курорти.