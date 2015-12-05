Паризькі терористи пов'язані з британськими ісламістами - The Wall Street Journal

Терористична мережа, яка стоїть за масовими вбивствами в Парижі, пов'язана з людьми у Великобританії, пише Лента.ру з посиланням на The Wall Street Journal.

Два джерела повідомили, що кілька людей, підозрюваних у зв'язках в Абдельхамідом Абаудом, бойовиком «Ісламської держави» і ймовірним ватажком терористичного осередку, який знаходяться в районі Бірмінгема, на північному сході від Лондона. Чиновники уточнили, що щонайменше одна людина, що має відношення до цих атак, здійснювала поїздку до Великобританії до теракту.

У другому за величиною місті Великобританії, за даними спецслужб, є особи, пов'язані з ісламським екстремізмом. Джунаїд Хуссейн (Абу Хусейн Аль-Британі), уродженець Бірмінгема, вирушив у Сирію і став провідним хакером ІД. Його було вбито ударом американського безпілотника в серпні, коли знаходився у машині у сирійській Рацці.

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Також в місті і околицях були виявлені кілька ісламістських терористичних осередків. В них, зокрема, перебував житель Бірмінгема алжирського походження Рабах Тахари, який, за даними влади, очолював підрозділ бойовиків в Сирії.

Британські спецслужби мають досьє на кілька тисяч осіб, нібито пов'язаних з насильницьким екстремізмом в країні, хоча під посиленим наглядом знаходиться лише невелика частина.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів, в результаті яких загинули 130 осіб, понад 350 постраждали. Відповідальність за атаки взяла на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». 19 листопада в ході спецоперації в Сен-Дені був ліквідований ймовірний організатор серії атак Абауд, бельгійський громадянин марокканського походження.