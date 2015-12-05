В Азербайджані через пожежу на нафтовидобувній платформі загинули 32 особи (фото, відео)

В Азербайджані внаслідок пожежі на нафтовидобувній платформі у Каспійському морі загинуло 32 особи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на профспілку працівників нафтової галузі Азербайджану.

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Агентство повідомляє, що пожежу загасили, а 42 особи вдалось врятувати.

Раніше в компанія SOCAR повідомила про пожежу, яка виникла в учора на одній з платформ. Причиною пожежі назвали пошкодження газопроводу через шквальний вітер.