У Росії внаслідок пожежі в СІЗО загинуло щонайменше чотири особи

Пожежа сталася у суботу близько 18:00 в карцері СІЗО №1 в центрі Ульяновська (Росія), повідомляють РИА Новости.

Зазначається, що була проведена евакуація близько 35 підслідних та співробітників російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Пожежу вдалося загасити лише за три години.

"За офіційними даними, розміщеними на сайті обласної ФСВП, станом на 1 липня 2015 року в СІЗО утримувалися 432 особи за його максимальної місткості 698 підслідних", - говориться в повідомленні.

Підкреслюється, що МНС регіону повідомляє про п'ятьох загиблих, тоді як офіційні коментарі Федеральної служби виконання покарань та влади області надають інформацію про чотири жертви пожежі.

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"За даними ФСВП, всі четверо загиблих є підслідними, серед семи виявлених на даний момент постраждалих один співробітник відомства. Він перебуває у важкому стані", - зазначає видання.