Росіянам порадили не їхати за кордон на новорічні свята

Глава Росспоживнагляду Анна Попова порадила росіянам провести новорічні свята на батьківщині і не навантажувати свій організм різкою зміною клімату, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Краще не перенапружувати організм температурними перепадами і кліматичними змінами. За 7-10 днів організму - тим більше дитячому - важко налаштуватися на умови іншої кліматичної зони, а потім за такий самий короткий період - на умови гарної російської зими", - зазначила Попова.

Тим, хто все ж їде за кордон, Попова порадила ретельно мити руки, пити лише якісну бутильовану воду і намагатися не вживати сирі морепродукти.

Раніше російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що МЗС рекомендує російським туристам утриматися від поїздок до Туреччини через високий рівень терористичної загрози.

Заяви Лаврова були зроблені після інциденту зі збитим російським військовим літаком біля кордону Туреччини і Сирії. Туреччина звинуватила Росію в порушенні повітряного простору, Москва звинувачення відкинула. На початку листопада, після катастрофи літака А321 над Синаєм, президент Росії Володимир Путін підписав документ, що рекомендує туроператорам і турагентам утриматися від продажу турів до Єгипту.

Крім того, 4 грудня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава" готують напади на російських громадян, які відпочивають на популярних у росіян таїландських курортах Паттайя і Пхукет.