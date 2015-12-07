Рейс Берлін-Хургада здійснив екстрену посадку у Будапешті через загрозу вибуху

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника поліції Угорщини.

За її словами, інформацію про загрозу отримав оператор авіакомпанії, проте назвати перевізника вона відмовилася. У поліції додали, що після посадки поліція обшукала пасажирів та їх багаж. Про підсумки перевірки вона не повідомила.

Вранці 31 жовтня у Єгипті розбився російський пасажирський літак, який летів з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами авіакатастрофи стали 224 особи, в тому числі 25 дітей. Причиною катастрофи став теракт. Як встановили російські фахівці, на борту спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.

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Після цього теракту повідомлення про екстрені посадки літака через загрозу вибуху з'являлися кілька разів. 17 листопада два літака Air France, що летіли зі США у Париж, экстрено приземлилися через повідомлення про бомбу на борту. Однак після перевірки ця інформація не підтвердилася.

В кінці листопада рейс Turkish Airlines екстрено сів у Канаді через загрозу вибуху. Однак після огляду лайнера вибухівка не була виявлена.