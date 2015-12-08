У Франції розглядають можливість блокування Tor та публічних мереж Wi-Fi - ЗМІ

Про це повідомляє видання The Verge з посиланням на Le Monde.

Зазначається, що документи містять дві законодавчі пропозиції, які французька поліції і сили безпеки хочуть запровадити після терактів у Парижі 13 листопада. Одна стосується режиму надзвичайного стану у Франції, інша відноситься до антитерористичного законодавства.

Вказані пропозиції будуть офіційно представлені у січні.

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Зазначається, що блокування Tor пов'язане з неекстреними заходами боротьби з тероризмом. Ця мережа використовується для захисту анонімності користувачам інтернету. Влада хоче блокувати комунікації в мережі Tor всередині країни. Це також включає в себе заходи, які б зобов'язали VoIP-послуги надавати ключі шифрування на прохання уряду. Про те, яким чином буде блокуватися Tor, в документі не повідомляється, проте Китай блокує анонімну мережу з 2012 року.

Пропозиція щодо відкритих та доступних мереж Wi-Fi відноситься до екстрених заходів. У документі зазначається, що публічні мережі Wi-Fi повинні бути заблоковані, тому що це становить силам безпеки складно ідентифікувати користувачів, підключених до них. Поліція також запропонувала внести зміни, які дозволили б їм проводити обшук транспортних засобів та речей без згоди, та проводити перевірки документів без зазначення причин.

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