У Сирії знаходяться берегові війська ЧФ РФ із Криму - розвідка

Про це повідомили в прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"У складі міжвидового угруповання військ ЗС РФ на території Сирії знаходяться підрозділи 27 омсбр (Мосрентген) 20 Західного ВО; 28 омсбр (Єкатеринбург) 2 А, 74 омсбр (Юрга) 41 і 24 обр Спп (Новосибірськ) Центрального ВО; 8 ап (Сімферополь) БВ ЧФ; 61 обрмп (Супутник) БС ПФ ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони РФ заявили, що найближчим часом на авіабазі Хмеймім будуть розгорнуті зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400 "Тріумф" і буде збільшено кількість винищувачів.