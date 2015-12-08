У Раді Європи жалкують про прийняття Держдумою закону, що дозволяє не виконувати рішення ЄСПЛ

Про це у вівторок, 8 грудня, DW заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. У Раді Європи вважають, що питання про пріоритетність рішень Конституційного суду (КС) над вердиктами міжнародних інстанцій потрібно було винести на розгляд незалежних експертів і громадськості.

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"Прикро, що цей закон був поспішно прийнятий парламентом без проведення широкого публічного обговорення", - заявив Ягланд. За словами генсека, зараз юристи Ради Європи уважно вивчають цей законопроект і його можливі наслідки після всіх змін, внесених до нього на момент голосування.

Держдума РФ у п'ятницю, 4 грудня, ухвалила законопроект, згідно з яким КС може прийняти рішення про невиконання рішень міжнародних судових органів щодо захисту прав людини. Норма поширюється в тому числі на рішення ЄСПЛ. Очікується, що Рада Федерації розгляне законопроект 9 грудня.

У минулому році ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа компенсацію в розмірі $1,86 млрд. У російському Мін'юсті це рішення розкритикували і вказали на процесуальні протиріччя.