Конституційний суд РФ визначить, чи повинна Росія виконувати рішення ЄСПЛ

Про це повідомляють РИА Новости.

З відповідним запитом до суду звернулися ряд депутатів Держдуми. Парламентарії вважають, що РФ не зобов'язана сліпо слідувати постанов ЄСПЛ, особливо якщо вони суперечать Конституції.

Раніше суд вислухав з цього питання думки представників президента, Мзс, Генпрокуратури та Мін'юсту. Вони вказали, що суперечності між національним законодавством та рішеннями ЄСПЛ є не тільки в Росії, але і в Німеччині, Італії та Британії. У підсумку всі виступаючі висловилися за вибіркове виконання рішень Страсбурзького суду. При цьому вони пропонують залишити в силі рішення про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини.

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"Якщо національне законодавство повноцінно захищає права громадян, то не треба виконувати суперечливі рішення ЄСПЛ", — вважає представник МЗС РФ Геннадій Кузьмін. "Росія не передавала жодним міжнародним органам право впливати на внутрішній правовий режим. Конституція має пріоритет над рішеннями ЄСПЛ, і в разі суперечності, влади не зобов'язані виконувати такі рішення", — сказала радник міністра юстиції Марія Мельникова.

Представник президента РФ Михайло Кротов зазначив, що "обов'язковість виконання рішень ЄСПЛ не викликає сумнівів, але її рамки обмежені". "Якщо порушені права людини, то рішення є обов'язковим до виконання. Але не можуть бути беззастережно виконані рішення ЄСПЛ, які вказують на "ущербність" національного законодавства, які передбачають зміну національного законодавства", — пояснив Кротів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити компанії ЮКОС 1,866,404,634 євро в якості компенсації за допущені у відношенні компанії порушення права на майно. Також ЄСПЛ постановив виплатити ЮКОСу ще 300 тис. євро на відшкодування витрат.