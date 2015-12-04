Держдума дозволила ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини

Конституційний комітет Держдуми рекомендував прийняти в другому читанні законопроект про пріоритет рішення Конституційного суду (КС) над рішеннями Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Згідно з законопроектом, внесеним у листопаді депутатами від всіх думських фракцій на чолі з Володимиром Плигіним, за запитом президента і уряду КС може прийняти рішення про невиконання рішень міжнародних судових органів щодо захисту прав людини, пише РБК.

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Депутати розглядають проект в прискореному режимі: він був внесений 18 листопада, прийнятий в першому читанні вже 1 грудня, а на надання поправок було відведено менше доби. При розгляді поправок на засіданні комітету в середу опозиційний депутат Дмитро Гудков запитав, до чого такий поспіх, на що голова комітету Володимир Плигін сказав, що документ «достатньо опрацьований».