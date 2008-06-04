США і Туреччина співробітничатимуть в атомній енергетиці

Сполучені Штати і Туреччина досягли угоди про співпрацю в атомній енергетиці. Ця взаємодія дозволить сторонам обмінюватися ядерними технологіями, матеріалами і устаткуванням, повідомляє Asssociated Press.

За словами представників Державного департаменту США, угода про співпрацю між країнами в ядерній сфері була підписана на 15 років з можливістю подальшого автоматичного продовження на наступні 5 років.

Згідно американськими законами, найважливішою умовою, що відкриває шлях до співпраці з США в ядерній сфері, є приєднання другої сторони до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Угода з Туреччиною має бути передана на розгляд американського конгресу, який має право заблокувати його протягом 60 робочих днів.

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