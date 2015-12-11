Бойовики ІДІЛ влаштували потрійний теракт на півночі Сирії: загинуло до 60 мирних жителів
17:01, 11 грудня 2015Світ
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Понад півсотні людей загинули в результаті теракту в місті Тель-Тамр на півночі Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Місто контролює курдське ополчення. У Тель-Тамре вибухнули три автомобіля. За попередніми даними, загинули від 50 до 60 осіб, всі вони - мирні жителі.
Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава».
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Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони РФ заявили, що терористи ІДІЛ захопили близько 70% території Сирії.
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