Бойовики ІДІЛ влаштували потрійний теракт на півночі Сирії: загинуло до 60 мирних жителів

17:01, 11 грудня 2015
Світ
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Понад півсотні людей загинули в результаті теракту в місті Тель-Тамр на півночі Сирії.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Місто контролює курдське ополчення. У Тель-Тамре вибухнули три автомобіля. За попередніми даними, загинули від 50 до 60 осіб, всі вони - мирні жителі.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони РФ заявили, що терористи ІДІЛ захопили близько 70% території Сирії.

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