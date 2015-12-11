Держдепартамент США розкрив дату зустрічі Керрі з Путіним

Про це повідомили у Держдепартаменті США, передає РБК з посиланням на Reuters.

Як зазначає американське зовнішньополітичне відомство, зустріч відбудеться 15 грудня в Москві. У її ході сторони обговорять ситуацію в Сирії та Україні.

Читайте такожКеррі застеріг Росію та Іран від підтримки Асада і пригрозив "жорсткими заходами"

Перед візитом до Москви Керрі 14 грудня буде обговорювати сирійську кризу в ході свого візиту до Парижа.

Нагадаємо, 9 грудня держсекретар США Джон Керрі заявив, що відвідає Москву наступного тижня. "Через тиждень я поїду до Москви і буду зустрічатися з ним (Путіним - УНІАН) і паном Лавровим із Сирії та Україні", - сказав він на полях конференції ООН з клімату, що проходить у Парижі.