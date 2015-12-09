Керрі їде до Москви, говоритиме з Путіним про Україну та Сирію

"Через тиждень я поїду в Москву і буду зустрічатися з ним (Путіним - УНІАН) і паном Лавровим по Сирії та Україні", — сказав Керрі у середу, 9 грудня, на полях конференції ООН з клімату, що проходить в Парижі, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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За словами держсекретаря, Росія "була конструктивною" в спробі знайти політичне вирішення сирійського конфлікту.

Нагадаємо, в травні Керрі провів переговори з Путіним, які "не стали проривом, але продемонстрували перші ознаки порозуміння між двома країнами".